Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Лидеры нескольких стран сели за торжественный стол с белоснежной скатертью.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Президент России Владимир Путин 9 мая проводит неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля с коллегами из стран СНГ.

В Москве в этот на День Победы приехали президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

До этого Владимир Путин оценил приезд лидеров стран СНГ в Россию на Парад Победы и заявил, что все народы СССР внесли вклад в общую победу и люди будут помнить об этом всегда. Также он заметил, что их приезд — благодарное отношение к подвигу предков, которые вместе сражались и вместе победили.

Сегодня по Красной площади прошли подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника. Зрители могли наблюдать более десяти тысяч военнослужащих и 125 единиц вооружения разных родов войск и соединений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию.

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