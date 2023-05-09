Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак
Лидеры нескольких стран сели за торжественный стол с белоснежной скатертью.
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин 9 мая проводит неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля с коллегами из стран СНГ.
В Москве в этот на День Победы приехали президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
До этого Владимир Путин оценил приезд лидеров стран СНГ в Россию на Парад Победы и заявил, что все народы СССР внесли вклад в общую победу и люди будут помнить об этом всегда. Также он заметил, что их приезд — благодарное отношение к подвигу предков, которые вместе сражались и вместе победили.
Сегодня по Красной площади прошли подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника. Зрители могли наблюдать более десяти тысяч военнослужащих и 125 единиц вооружения разных родов войск и соединений.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию.
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