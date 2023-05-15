Россия и Ирак обвалили поставки американской нефти в Индию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Поставки российского «черного золота» в страну выросли более чем на 20%.

Россия и Ирак обвалили поставки американской нефти в Индию

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Российские и иракские поставщики нефти обвалили продажи в Индию сырья из США. Об этом пишет EADaily.

Уточняется, что в марте Индия продолжала рекордно закупать российскую нефть со скидкой, импортировав более 57 миллионов баррелей. В результате объемы поставок выросли на 23% по сравнению с февралем. При этом цена снизилась незначительно — с 72,4 до 70,2 доллара за баррель.

Существенно увеличил поставки в Индию и Ирак — до 38,5 миллиона баррелей. Цена составила 77,6 доллара за баррель.

По данным министерства торговли и промышленности Индии, рост поставок нефти из России и Ирака обвалил поставки в страну американской нефти — импорт из США упал в 2,3 раза. Это при том, что сырье оттуда закупали по самой низкой цене — 68,8 доллара.

В публикации отмечается, что российские компании начали резко наращивать поставки нефти в Индию после начала спецоперации на Украине, когда США запретили импорт сырья, а Европа начала снижать закупки, а 5 декабря полностью запретила морские поставки. Для закрепления на новых рынках российские поставщики увеличили скидки на сырье из балтийских и черноморских портов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе признали неэффективность введения ценового потолка на российскую нефть.

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