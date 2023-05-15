Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения
Состояние пострадавшего при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнета оценивается как стабильное
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Взрыв прогремел в Луганске, всего пострадали семь человек.
Врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет пострадал в результате взрыва в Луганске. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
Между тем исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что в результате случившегося пострадали семь человек, все они были доставлены в местные лечебные учреждения.
«Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них — парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики», — добавил Псечник в своем Telegram-канале.
Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают профильные ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы ЛНР расценили произошедшее как покушение на врио министра внутренних дел региона Игоря Корнета.
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