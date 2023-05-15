Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет был ранен в результате взрыва в Луганске

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 75

В общей сложности пострадали семь человек. Полиция назвала случившееся покушением.

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет был ранен в результате взрыва в Луганске

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Читайте нас в: Дзен Новости

В центре Луганска прогремел взрыв. В результате произошедшего пострадал врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет. Об этом сообщило издание ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Олега Валиева.

Он подчеркнул, что Корнет был ранен, но остался жив. Состояние государственного деятеля, по его словам, расценивается как стабильное. Примечательно, что на вопрос о целостности его конечностей Валиев комментарий не дал. Подробная информация не раскрывается.

Правоохранительные органы ЛНР расценили произошедшее как покушение на врио министра внутренних дел.

Известно также, что при взрыве пострадали шесть мирных жителей. Все семеро пострадавших были госпитализированы в местную больницу и находятся под присмотром медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску.

+15° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

16:17
ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции
16:12
Прислужник-попрошайка: британцы резко раскритиковали визит Зеленского в Лондон
16:00
«Создает сложности»: зачем французские колесные танки AMX-10RC передали Украине
16:00
«Троица» Андрея Рублева: какие тайны зашифрованы в знаменитой иконе
16:00
Икону «Троица» Андрея Рублева вернули церкви
15:46
«С этим можно жить»: у звезды «Пацанок» Натальи Гончаровой диагностировали рак

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Знаем, чего ждать»: как результаты выборов в Турции повлияют на Россию
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп