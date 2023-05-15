В ЛНР возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР Корнета

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35

Следователи установили признаки покушения на убийство, незаконного приобретения взрывчатки и посягательства на жизнь правоохранителя.

В ЛНР возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР Корнета

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Следователи возбудили уголовное дело после покушения на врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам покушения на убийство, незаконного приобретения взрывных устройств и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, взрывное устройство сработало в 13:50 в салоне красоты по улице Демехина. В результате детонации пострадали мирные граждане и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, все были доставлены в медицинское учреждение.

«У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — добавляется в сообщении ведомства.

К настоящему времени сотрудники СК осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и изъяли необходимые предметы для экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики оценивают состояние врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное.

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