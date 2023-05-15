Байден не договорился с республиканцами о предотвращении дефолта в США

Демократам не удалось достичь прогресса на переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в стране. Об этом президент США Джо Байден заявил журналистам на брифинге.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом накануне глава Белого дома заявлял, что с оптимизмом смотрит на перспективы нахождения компромисса с Конгрессом по вопросу о повышении потолка госдолга. Байден назвал себя «прирожденным оптимистом» и выразил надежду на обоюдное желание демократов и республиканцев достичь соглашения.

Между тем представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. По их словам, выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, покупку автомобилей и открытие малого бизнеса.

Сам Байден на прошлой неделе предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США. Его заявлению предшествовало то, что лидеры Конгресса впервые за много лет отказались повышать потолок госдолга страны, который уже давно перевалил за 30 триллионов долларов. Для сравнения — в России он всего 400 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Игорь Николаев спрогнозировал повышение уровня инфляции и стремительный рост безработицы во всех странах на земном шаре из-за дефолта в США.