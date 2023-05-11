Экономист перечислил последствия дефолта в США для всего мира

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50

Экономист Николаев: дефолт в США поднимет инфляцию и безработицу во всем мире

Экономист перечислил последствия дефолта в США для всего мира

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эксперт Игорь Николаев заявил, что кризис 2008 года на этом фоне покажется цветочками.

Дефолт в США приведет к повышению уровня инфляции и стремительному росту безработицы во всех странах на земном шаре. Ни одно государство не найдет свою выгоду в такой ситуации, пострадают все без исключения. Это будет стресс, шок для мировой финансовой системы с крайне неприятным послевкусием. Такое мнение в интервью URA.RU высказал экономист Игорь Николаев.

«Кризис 2008–2009 годов покажется цветочками. Это падение мирового ВВП (Внутренний валовой продукт. — Прим. ред.), падение крупнейших экономик, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде инфляции, безработицы и так далее. Высочайшая неопределенность, никто не инвестирует в такой момент. Все забирают деньги, стараются переждать, кто успел их забрать, соответственно, стресс для банковской системы», — рассуждал эксперт.

Как отметил экономист, в ближайшее время дефолта ожидать не стоит. Несмотря на активное прогнозирование и соответствующую аналитику со стороны специалистов, рассматриваются только гипотетические перспективы. Сейчас вероятность мощного кризиса невелика, уверен Николаев.

«Ситуация такая, что рано или поздно это должно закончиться, но когда это закончится с учетом того, что принимаются решения о повышении лимитов. Судя по состоянию экономики США, дефолт точно не в этот раз», — сказал он.

Накануне о разрушительных последствиях дефолта заговорил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что использует все возможности для предотвращения катастрофического сценария, в том числе вариант повышения потолка госдолга на непродолжительный период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Всемирного банка и национальных статистических служб по итогам 2022 года российская экономика снова оказалась в десятке крупнейших в мире. При этом уровень внешнего долга по отношению к ВВП опустился до исторического минимума.

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