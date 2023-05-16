Анфиса Чехова вспомнила, как личный водитель разбил ее автомобиль «в хлам»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13

После этого телеведущая водит машину сама.

Анфиса Чехова вспомнила, как личный водитель разбил ее автомобиль «в хлам»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в своем блоге про неудачный опыт с личными шоферами. Звезда призналась, что однажды один из ее водителей разбил ее личный автомобиль буквально «в хлам». И это не единственная история.

Другой водитель отвез Анфису к друзьям в Тверь, после чего уехал обратно в столицу. Шофер решил, что частный разговор или телефонный звонок для него слишком «великое» дело. Водитель ограничился сообщением, в котором написал, что уходит, а ключи оставит на охране.

После этого телеведущая решила — больше никаких шоферов. Знаменитость водит машину сама, пишет Газета.ру.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анфиса Чехова призналась, что у нее проблемы со здоровьем.

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