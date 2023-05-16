«Встаю утром и охаю»: Костенко пожаловалась на боль в груди после пластики

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35

Модель Анастасия Костенко пожаловалась на боль в груди после пластики

«Встаю утром и охаю»: Костенко пожаловалась на боль в груди после пластики

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Модель сделала операцию в одной из элитных клиник Дубая.

Модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — рассказала, что уже почти неделю испытывает болевые ощущения в груди после операции по ее увеличению.

«Чувствительность продолжает возвращаться. Восстанавливаются нервы и происходят разовые покалывания», — поделилась она с подписчиками.

Блогер рассказала, что эти ощущения можно сравнить с тем, будто ее кто-то колит изнутри чем-то острым. Боль она испытывает в основном утром.

«Встаю утром и охаю», — пожаловалась Анастасия. Однако модель не унывает и верит, что уже через неделю боль отступит.

Анастасия Костенко недавно сделала операцию по увеличению груди. Фото: Instagram* / kostenko.94

Костенко недавно сделала операцию по увеличению груди в одной из элитных клиник Дубая. Модель объяснила свое решение тем, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Тарасов отреагировал на новую грудь своей супруги.

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