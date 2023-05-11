Пришлось смириться: как Тарасов отреагировал на новую грудь жены после операции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Анастасия Костенко: Дмитрий Тарасов остался в восторге от результатов операции по увеличению груди

Пришлось смириться: как Тарасов отреагировал на новую грудь жены после операции

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Блогер очень переживала, что хирургическое вмешательство может негативно сказаться на ее здоровье.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась с подписчиками первыми эмоциями мужа после ее операции по увеличению груди.

Девушка написала в социальной сети, что размер груди ей подбирал под наркозом пластический хирург. Звезда не зря доверилась специалисту, ведь Тарасов остался доволен изменениями в теле жены.

Анастасия призналась, что супруг первое время не разделял ее энтузиазма, поскольку сильно переживал за ее здоровье. К тому же, Дмитрий не любит большие размеры груди у женщин, однако ему пришлось смириться с желанием Костенко и теперь он любит «обновку» в ее теле.

«Я ему шлю результаты без цензуры, и он в восторге», — делится девушка эмоциями мужа.

После операции блогер рассказала, что волновалась из-за языкового барьера. Операция проходила в одной из клиник Дубая. Она думала, что может не понять какое-то слово, когда окажется на операционном столе. Но перед наркозом врачи были с ней очень приветливы, они помогали ей и оказывали поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах брака Костенко и Тарасова.

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