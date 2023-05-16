Ученый РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене

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Рита Миронова
Рита Миронова 97

Он стал третьим ученым РАН, который был по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса.

Ученый РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене

Фото: Зинин Владимир,т/ф / ТАСС

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Ученого Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Валерия Звегинцева подозревают в государственной измене. Как сообщили в открытом письме на сайте учебного заведения, физик арестован.

Известно, что Звегинцев стал третьим ученым Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича, задержанным по данной статье. До этого арестовали Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса — „Государственная измена“», — сообщается на сайте РАН.

Валерий Звегинцев был задержан около трех недель назад. Как пишет ТАСС, сейчас ученый находится под домашним арестом. По предварительным данным, причиной ареста стала публикация Звегинцева в иранском журнале. Сам ученый утверждает, что его материал дважды прошел экспертизы о возможной секретности.

Сотрудники института отметили, что уверены в невиновности своих сотрудников, и попросили помощи от коллег и граждан России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене.

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