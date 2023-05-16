Военные РФ десять часов отбивались от ВСУ из запертого танка

Военнослужащие российской армии десять часов отбивались от ВСУ (Вооруженные силы Украины), закрывшись в подбитом танке. Как сообщили в Минобороны РФ, защитники Донбасса в итоге смогли выйти к своим через украинские окопы.

«Мою машину подорвали на фугасе, отрезали от основных войск. И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим», — рассказал командир танка.

За это время по танку из ручного гранатомета попали десять раз, однако он стойко выдержал всю атаку. Всех вернувшихся военнослужащих отправили в госпиталь. Командира ранило осколками, механик повредил ноги и лицо, а наводчика сильно контузило.

Ранее украинские боевики в ужасе рассказывали о российских танках, от которых они бежали из Артемовска. Артиллерийский огонь, не прекращающийся ни на минуту, теперь снится им в кошмарах. Противостоять им ВСУ не могут из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов.

Россия продолжает проведения специальной военной операции в Донбассе. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, объявив о военной помощи ДНР и ЛНР. Жители самопровозглашенных республик подвергались жестоким обстрелам со стороны киевского режима, поэтому власти в отчаянии попросили помощи у России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танкисты РФ впервые встретились с танком Leopard.