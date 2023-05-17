До десяти лет: в Госдуме предупредили о сроках за инвестиционные советы

Некоторые блогеры заставляют поклонников вкладываться в информационные продукты, получая доход обманным путем. Что им грозит?

Люди, которые раздают непрофессиональные инвестиционные рекомендации, могут сесть в тюрьму на десять лет. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«В Уголовном кодексе РФ есть целый ряд статей, к которым можно отнести незаконные инвестиционные советы, начиная от незаконной предпринимательской деятельности и заканчивая мошенничеством. Есть различные наказания, вплоть до десяти лет тюрьмы», — сказал он в беседе с изданием URA.RU.

Такое мнение парламентарий выразил по поводу инициативы ЦБ увеличить ответственность за подобные действия. По мнению Кирьянова, вводить новые статьи в УК нет необходимости.

Правоохранительные органы должны тщательнее наблюдать за ситуацией, считает депутат. Например, некоторые блогеры запрашивают у поклонников денежные средства, предлагая так называемые информационные продукты, хотя весомые основания для этого отсутствуют. В такой ситуации подобную деятельность следует пресечь, подчеркнул политик.

«ЦБ должен выявлять такие предложения, блокировать, при наличии оснований передавать правоохранительным органам. Роскомнадзор должен обеспечить условия, чтобы не было соблазна отдать деньги мошенникам или на ненадежные проекты», — резюмировал Кирьянов.

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