Огорчил мошенников: Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов
Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Теперь микрофинансовые организации должны проверять информацию о потенциальных клиентах. Лазейка для злоумышленников прикрыта.
Оформить микрокредит онлайн теперь станет сложнее. Центробанк ужесточил правила для микрофинансовых организаций. Теперь кредиторы обязаны проверять информацию о потенциальных клиентах. В частности, должны убедиться, что паспорт не попал в чужие руки.
Онлайн-займы начали набирать популярность с приходом пандемии. Вместе с этим активизировались и мошенники. Теперь лазейка прикрыта. Тему продолжит Марина Кравцова. Смотрите подробности в репортаже.
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