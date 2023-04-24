Огорчил мошенников: Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов

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Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Теперь микрофинансовые организации должны проверять информацию о потенциальных клиентах. Лазейка для злоумышленников прикрыта.

Оформить микрокредит онлайн теперь станет сложнее. Центробанк ужесточил правила для микрофинансовых организаций. Теперь кредиторы обязаны проверять информацию о потенциальных клиентах. В частности, должны убедиться, что паспорт не попал в чужие руки.

Онлайн-займы начали набирать популярность с приходом пандемии. Вместе с этим активизировались и мошенники. Теперь лазейка прикрыта. Тему продолжит Марина Кравцова. Смотрите подробности в репортаже.

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