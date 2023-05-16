Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30

Известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Стало известно, что на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин. Об утрате сообщил действующий глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

Соколов в публикации отметил, что свою жизнь Николай буквально посвятил Кировской области. Он всегда отстаивал интересы региона, в частности, прибывая в должности губернатора с 2004 до 2009 года. Кроме того, добавил Соколов, экс-губернатор области работал в органах прокуратуры и был профессиональным правоведом. По словам политика, при участии Шаклеина был разработан российский Кодекс об административных правонарушениях.

За значительный вклад во время прибывания на государственной службе Шаклеин был награжден медалью «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени.

Причиной смерти государственного деятеля называют продолжительную болезнь. С каким именно недугом боролся Шаклеин, не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер президент ассоциации телерадиовещателей и телеведущий Эдуард Сагалаев.

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