Умер президент ассоциации телерадиовещателей и телеведущий Эдуард Сагалаев

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 425

Ему было 76 лет.

Умер президент ассоциации телерадиовещателей и телеведущий Эдуард Сагалаев

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.

Подробности смерти 76-летнего заслуженного журналиста РФ и лауреата Госпремии СССР пока не известны.

Эдуард Сагалаев родился в Узбекистане в 1946 году. На телевидение пришел в 1975 году и сразу занял пост заместителя главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР. В начале 80-х возглавлял программы для молодежи Всесоюзного радио, а после вновь вернулся на Центральное телевидение, где уже возглавил редакцию, направленную на создание контента для молодежи.

Уже в перестроечное время Сагалаев сменил направление на информационное, возглавив соответствующую редакцию на Центральном телевидении. И в первые появился в качестве ведущего программы "12-й этаж", а также еженедельной информационно-аналитической программы "Семь дней".

Последние 30 лет Эдуард Сагалаев не только занимал высокие должности в руководстве телеканалов, но и руководил ассоциацией телерадиовещателей. 

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умерла звезда осетинского кинематографа Светлана Дудиева.

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