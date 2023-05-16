Худший сценарий: почему антироссийские санкции приведут Евросоюз к рецессии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что экономическое давление на Россию будет продолжено несмотря ни на что.

Экономическое давление на Россию доведет Евросоюз до рецессии (снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами — Прим. ред.). Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил доцент кафедры политической экономии РУДН Максим Чирков.

«Те факторы, которые действуют сейчас в западной экономике, абсолютно деструктивны. И западные экономики в целом, и ЕС в частности потеряли основной источник экономического роста», — убежден эксперт.

В новой реальности Европа практически лишена процентных ставок, так как никто больше не хочет кредитовать западные экономики, тем более делать это дешево. Все года экономика ЕС росла за счет привлечения ресурсов из других стран мира. В США, Европе и Японии, например, роль «золотого миллиарда» Запада уменьшается.

При этом в прогнозе Европейском комиссии на весну 2023-го сообщалось, что Евросоюз избежал рецессии и находится в своей лучшей экономической форме. Чирков уверен, что сделать это ЕС сможет только при отмене санкций. Причем не только антироссийских, но и антикитайских, антисирийских, антииранских и многих других.

«Надо восстановить доверие к своей экономике, чтобы граждане, физические лица, юридические лица, фонды опять понесли деньги в западную экономику», — объяснил Чирков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что экономическое давление на Россию будет продолжено. В том числе это касается ограничения на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны. Причем эти страны предупредили о жестких мерах в случае нарушения этого запрета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войдет в состав 11-го пакета санкций против России от Еврокомиссии.