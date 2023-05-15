В Еврокомиссии раскрыли состав 11-го пакета санкций против России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 322

Глава ЕК фон дер Ляйен: новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

В Еврокомиссии раскрыли состав 11-го пакета санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Ограничения могут коснуться даже третьих стран, которые, приобретая товары у ЕС, перепродают их РФ.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) включит в себя ограничения на транзит товаров двойного назначения через территорию России. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в рамках своего выступления на пресс-конференции в Бельгии.

Глава ЕК уточнила, что ограничения также коснутся экспорта товаров двойного назначения в третьи страны. По ее словам, в последние месяцы был зафиксирован резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами, однако между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны есть некоторые несоответствия. Именно поэтому, отметила она, сегодня Европа считает необходимым применение дальнейших мер, которые ограничили бы транзит через РФ.

Урсула фон дер Ляйен в заключение добавила, что при наличии четких доказательств того, что третьи страны продают санкционные товары российской стороне после покупки у Евросоюза ЕК будут приняты дополнительные меры. Обходящие ограничения третьи страны будут лишены поставок таких товаров, подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС предложил прекратить поставки нефти РФ в Польшу и Германию.

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