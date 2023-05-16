Сбой системы: экономист Делягин оценил последствия дефолта для США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 94

Экономист Делягин: дефолт станет «дезорганизацией механизма» США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; Viktor Chernov; 5-tv.ru

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Смогут ли американцы обслуживать госдолг, превышающий 30 триллионов долларов, а главное — продолжат ли они поддерживать Украину?

При наступлении дефолта США лишатся возможности увеличивать госдолг, однако катастрофы с американской экономикой не случится. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил доктор экономических наук, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

«Дефолт — это неисполнение своих обязательств по долгам. В случае, если США не повышают потолок по долгу, они лишаются возможности брать новые долги. В любом случае это некоторая дезорганизация американского механизма, но это не катастрофа, это не 98-й год российский (экономический кризис 1998 года в России — Прим. ред.)», — отметил эксперт.

Делягин добавил, что стандартная процедура, когда американцы не могут договориться об увеличении потолка госдолга, происходит чаще, чем раз в два года.

«Они приостанавливают все расходы федерального бюджета, кроме некоторых защищенных статей. Сохранится ли при этом поддержка Украины, зависит от того, по каким статьям она осуществляется. Если по линии обороны бюджета, то она будет продолжаться», — пояснил экономист.

То же касается обслуживания и погашения госдолга США — они будут осуществляться при условии вхождения в защищенные статьи бюджета. Однако не исключено, что для продолжения подобных выплат требуется особое решение казначейства или Конгресса, отметил Делягин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что демократам не удалось достичь прогресса на переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в стране.

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