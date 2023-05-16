МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за тексты о наркотиках

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

МВД: с 2024 года рэперам может грозить уголовная ответственность за песни о наркотиках

МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за тексты о наркотиках

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Намерений «сажать тысячами» музыкантов у правоохранителей нет, подчеркнули в ведомстве.

C 2024 года российским рэперам может грозить уголовная ответственность за тексты о наркотиках. Соответствующие изменения предложено внести в кодексы об административных и уголовных правонарушениях. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы МВД РФ Игорь Зубов в думском комитете по охране здоровья.

Суть предлагаемых изменений заключается в введении ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете, в том числе в личных аккаунтах соцсетей.

Также предлагается маркировать произведения, в которых идет речь о наркотиках. Возможно, в фильмах для этого будут использовать бегущую строку или специальные титры, отметил Зубов.

Предполагается, что уголовная ответственность за подобные нарушения будет наступать после двух и более случаев привлечения к административной ответственности.

Кроме того, с рэперами, которые регулярно поют на тему наркотиков, будут проводить профилактические беседы, и только если они не возымеют действия, — «сажать», сказал представитель МВД.

Зубов подчеркнул, что намерений «сажать тысячами» у правоохранителей нет. В случае принятия закон вступит в силу в 2024 году.

Как сообщал 5-tv.ru, самым громким из последних был скандал с рэпером SCALLY MILANO. После срыва концерта на него обратила внимание Лига безопасного интернета, заподозрив в пропаганде наркотиков.

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