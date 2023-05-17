В Петербурге проходит выставка памяти модельеров Зайцева и Юдашкина

Эфирная новость 20

Увидеть шедевры знаменитых кутюрье можно в Эрмитаже.

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Санкт-Петербурге проходит выставка памяти знаменитых российских кутюрье Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Увидеть шедевры моды можно в Эрмитаже.

Там костюмы, которые музею дарили их владельцы или сами модельеры — из коллекций «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия» Вячеслава Зайцева. Одна из моделей выполнена из павлопосадских платков, которые благодаря маэстро стали одним из символов русского стиля в мире. Особого внимания заслуживает и платья от Юдашкина — с виртуозной вышивкой и ювелирными кружевами.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.98
0.88 87.16
1.07
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

1:38
В Москве три женщины пытались продать новорожденного ребенка за 60 тысяч рублей
1:19
Глупая и откровенная ложь: Ольга Будина опровергла слухи о сдаче ребенка в детдом
0:58
«Трещит по швам»: в Эстонии признали усталость Европы от Украины
0:44
Липовая страховка: в Петербурге задержали аферистов, продававших фальшивые полисы ОСАГО
0:28
Живого мужчину достали из-под завалов в Сирии через три месяца после землетрясения
0:08
В Петербурге проходит выставка памяти модельеров Зайцева и Юдашкина

Сейчас читают

Лиз Трасс прибыла на Тайвань
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Дело не только в поражении: почему США не поставляют F-16 на Украину
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп