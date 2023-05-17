Финляндия отгородилась от России «садовым забором» за 380 миллионов евро
Жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Жители страны не поняли шутки: власти планируют построить около 200 километров такого заграждения на деньги налогоплательщиков.
Финны недоумевают: забор на границе с Россией на востоке страны не то чтобы не похож на надежное сооружение, он напоминает, скорее, садовое ограждение, чисто символическое. Обозреватель издания Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен рассказала в своей статье, что местные пограничники опубликовали фото тестового участка забора в Сети, чем выставили власти на смех.
Если Финляндия решила отгородиться от соседней детской площадки или разделить грядки в огороде, тогда понятно. Но от кого защитит этот забор? Этому удивляются пользователи Сети. Согласно планам, пограничная служба государства построит всего 200 километров такого ограждения на границе с РФ. Потратить на это авторы идеи рассчитывают три-четыре года и 380 миллионов евро.
«Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — высказался профессор Юсси Лайне.
Цена проекта — отдельная тема для обсуждения. Как отметил профессор, большая часть расходов обоснована необходимостью постелить дорогу рядом с забором или привести имеющуюся в порядок. С учетом «внушительности» объекта неясно, в чем его смысл. Лайне назвал задумку пустой тратой денег налогоплательщиков.
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