Китай призвал посольства прекратить пропаганду поддержки Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Kyodo узнало о призыве Китая к посольствам прекратить пропаганду поддержки Украины

Китай призвал посольства прекратить пропаганду поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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В МИД страны порекомендовали иностранным представительствам «избегать провоцирования конфликтов между государствами».

Китай призвал иностранные посольства и международные организации в Пекине не использовать стены своих зданий для «политической пропаганды». Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Уточняется, что в уведомлении МИД Китая от 10 мая рекомендуется не использовать внешние стены зданий для пропаганды и «избегать провоцирования конфликтов между государствами». Предположительно, это стало реакцией на проукраинские плакаты на стенах дипмиссий, выражающие солидарность с Украиной на китайском и английском языках.

Агентство также выяснило, что этот призыв вызвал негативную реакцию со стороны европейских дипломатов, в первую очередь немецких и польских, а также со стороны Канады. Неназванный европейский дипломат осудил позицию Китая, заявив об отсутствии оснований препятствовать выражению государством своей позиции. Он также подчеркнул, что они не будут соблюдать призыв китайского МИД.

На днях жители Германии возмутились предложению председателя отделения Левой партии Филиппа Вольфайля вывесить на здании штаб-квартиры партии в Берлине флаг Украины и «знамя мира» с антивоенными лозунгами на немецком, русском и украинском языках. Граждане страны отметили, что это станет позором, и посоветовали партии левых не мелочиться и сразу переименовать дом Карла-Либкнехта, в котором расположен штаб политсилы, в дом Степана Бандеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эстонии признали усталость Европы от Украины.

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