«Трещит по швам»: в Эстонии признали усталость Европы от Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48

Эстонский политолог Кристи Райк: Европа устала помогать Украине

«Трещит по швам»: в Эстонии признали усталость Европы от Украины

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Евросоюз, по мнению эстонского эксперта, уже не хочет и не может поддерживать Киев.

Европейский союз (ЕС) уже не в состоянии продолжать поддерживать Украину. Такое мнение выразила в своем Twitter-аккаунте директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк. Свою позицию эксперт сформировала после общения с западными коллегами на конференции писателя и режиссера, бывшего президента Эстонии Леннарта Мери.

«Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», — написала Райк. Ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказала политолог, во время обсуждения актуальных вопросов участники конференции постоянно спорили. В том числе о поставках истребителей для Киева, прогнозов положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, а также вероятности присоединения Незалежной к НАТО и ЕС, которого неустанно требует глава киевского режима Владимир Зеленский.

Райк полагает, что страх перед прямым столкновением с Россией формирует сегодняшнюю позицию Североатлантического альянса относительно украинского конфликта. По ее словам, некоторые выступают за ограничение поддержки Киева со стороны Запада, поскольку не верят в успех контрнаступления.

«Коллективный Запад» с первых дней спецоперации по защите Донбасса вводит санкции против Москвы, активно финансирует и снабжает ВСУ вооружениями. В последнее время все чаще звучит позиция о необходимости возобновления переговоров по урегулированию конфликта, поскольку возможности Запада не безграничны.

Кроме того, на сегодняшний день в НАТО все еще не готовы предложить место Киеву. Однако накануне, как писал 5-tv.ru, в Минобороны Украины сообщили, что страна была официально принята в киберцентр НАТО.

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