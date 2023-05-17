В Артемовске ликвидирована снайпер из Польши, издевавшаяся над мирными жителями

Пострадавший от полячки-боевика мужчина пошел за водой для своей пожилой соседки и получил пулю прямо в ногу.

Снайпер из Польши ранила в ногу жителя Артемовска, пока тот шел за водой. Мужчине, решившему помочь пожилой знакомой, в итоге самому потребовалась помощь.

Супруга раненого гражданина рассказала, что из-за ранения он даже не смог самостоятельно вернуться домой и дополз лишь до крыльца.

«Когда к крыльцу подполз, я вытащила одеяло и в дом втянула», — рассказала Ольга РИА Новости.

Кровь из раны, по ее словам, лилась рекой, но Ольге удалось обработать ногу. Женщина убеждена, что снайпер специально целился в ноги, чтобы поиздеваться. Ведь опытный убийца наверняка выстрелил бы в грудь или голову.

Полячку нашли через пару дней российские военнослужащие. По словам местных жителей, снайпер пыталась где-то спрятаться.

«Они ее долго искали, она где-то пряталась. А потом все-таки накрыли ее. Сказали — полячка, молодая», — поделилась Ольга.

Защитники Донбасса проводили возле домов «зачистки». Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Вооруженные силы Украины регулярно подтягивают в город дополнительные силы, но все равно несут большие потери и терпят поражение.

Ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские войска продолжают двигаться вперед, в сторону населенного пункта Первомайское.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Донбасса, а также защиту мирных жителей. С 2014 года им приходилось жить под пулями и снарядами украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные РФ десять часов отбивались от ВСУ из запертого танка.