Путин позвонил президенту Казахстана Токаеву и поздравил его с 70-летием
В разговоре политики подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран.
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и поздравил его с 70-летием. О состоявшихся переговорах сообщается на сайте Кремля.
Также в ходе разговора политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление отношений двух стран.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте Путин и Токаев обсудили транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана.
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