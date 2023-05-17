Путин позвонил президенту Казахстана Токаеву и поздравил его с 70-летием

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и поздравил его с 70-летием. О состоявшихся переговорах сообщается на сайте Кремля.

Также в ходе разговора политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление отношений двух стран.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте Путин и Токаев обсудили транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана.