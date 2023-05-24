«Талант пробьет себе дорогу»: Алексей Романоф о цензурировании

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 815 0

Создатель «Винтажа» Алексей Романоф уверен, что талант пробьет любую цензуру

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сам композитор написал символичную для Лолиты песню «Раневская».

Талантливое произведение дойдет до своего слушателя. Своими мыслями по поводу цензурирования в музыкальной индустрии Алексей Романоф поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По мнению композитора, в советское время многие песни были отсечены из-за жесткой цензуры. Сейчас вновь появляются худсоветы, которые контролируют посыл и качество музыкальных произведений. Тем не менее, сам Романоф убежден, что хорошая песня долетит до своего слушателя, впрочем, как и талантливый артист будет рано или поздно услышан.

«Может быть, на пути у него будет много этих звеньев в этой длинной цепи: от и до. Но он все равно дойдет. Я убежден в этом абсолютно», — считает Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Романоф отпраздновал свое 45-летие.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

19:01
«Путь его судят»: бабушка изнасилованной девочки раскрыла правду о подозреваемом
18:59
Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
18:57
Годный лайфхак: когда дешевле покупать авиабилеты в интернете
18:55
Это большая трагедия: как смерть Петра Кучеренко может отразиться на его сыне
18:40
Вопрос выживания: почему Украина пытается сохранить транзит нефти и газа из РФ 
18:28
Подозреваемый в изнасиловании ребенка в прямом эфире житель Якутии задержан

Сейчас читают

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023