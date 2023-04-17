«Стоял у киоска, медитировал на пластинку Сандры»: Алексей Романоф отпраздновал 45-летие

Родные и близкие рассказали про путь знаменитости и поделились самыми главными пожеланиями.

Российский певец, композитор и продюсер Алексей Романоф отпраздновал свой 45-й день рождения. Артист за свою жизнь успел примерить множество ролей не только на сцене, но и в жизни — он выдающийся музыкант, друг, брат, сын, отец, для кого-то пример для подражания, наставник и творец. Об этом рассказали близкие, собравшиеся на празднике создателя множество ярких хитов.

Сам юбиляр признался, что нервничал перед началом торжества. Ему предстояло выйти на сцену перед самой особенной и любимой публикой — своими родственниками, коллегами и друзьями. Не волнуются перед выходом на сцену лишь самые бездушные люди, отмечает он. Тремор и легкая усталость всегда сопутствуют артисту, но быстро исчезают с хорошей аудиторией, а в своей Романоф уверен на все сто.

«Магию создает не только артист, магию создают и люди в зале, безусловно. Невозможно без контакта, чтобы добиться этого эффекта», — признался он.

Автор хита «Ева, я любила тебя» рассказал, что на дни рождения ему дарили самые разные подарки, в числе которых были даже машины, однако сейчас ему греет душу связанный 11-летней дочерью розовый шарф и испеченные дружной семьей торты.

«Я счастлив абсолютно. Вот сейчас еще концертик отыграю, хотя бы часть, чтобы въехать в это состояние, и будет прекрасно», — добавляет исполнитель.

Друзей своих Алексей тоже очень ценит, да и порой не понимает, заслуживает ли он такого внимания, такого трепетного и чуткого окружения. Ежегодно он разбирает горы подарков от них и не может нарадоваться своим близким. А среди главных желаний именинника — возрождение российской музыки.

Мама Алексея рассказала, что он с детства был светлым и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь людям, которые просили у него, выводил их «в люди» и делал это безвозмездно. Двигали им не деньги, а «чистые порывы души».

Также Романоф всегда был и остается хорошим страшим братом. Как вспоминает его мама, из поездки в Америку он привез кожаные куртки, джинсы и кроссовки, не себе, а всей большой семье, и это характеризует его. До сих пор он ежедневно звонит родителям и интересуется их делами.

«Он был настолько самостоятельный, вы не представляете. Он своим желанием бешеным пробился сам. Ни знакомых, ничего. Маленький секрет, как он попал: он стоял у киоска и медитировал на пластинку Сандры. К нему подошел чужой мужчина абсолютно: «Нравится? — Нравится. — Хочешь петь в ансамбле»? А ему было 10—12 лет, он: » Хочу». И он начал петь в вокально-инструментальном ансамбле. Понимаете, тогда было другое время. Но самое смешное было, когда он мне оттуда позвонил и сказал: «Мама, ты папу подготовь, возвращаюсь с химией на голове. Ты ему скажи, потому что он меня убьет». И он приехал с кудрями», — вспоминала она о начале творческого пути сына.

Напарник виновника торжества Олег Добрынин вспомнил, как в молодости они строили группу «Амега». Сейчас певец не может поверить, что его мудрому и остепенившемуся коллеге уже 45 лет, ведь в памяти он навсегда останется хулиганом с подростковым задором.

«Много всего связывало в молодые годы и, слава богу, продолжает связывать то, что мы не теряем дружбы, что мы почти спустя 25 лет после существования группы начали хоть иногда, но выступать вместе. Это тоже радует, безусловно», — заверил артист.

Между тем, отметил Добрынин, 45 –это прекрасный возраст и серьезный этап в жизни творческого человека, а Романоф добился очень многого, и их творческое прошлое в этом тоже имеет значимое место.

«Амега» дала ему опыт, закалку и вдохновение на новые победы творческие. Мы услышали и группу «Винтаж», и сколько хитов Алексей написал: и для Николая Баскова, и для Димы Билана, и для Мити Фомина — это не может не радовать. Я очень рад за своего друга, за своего коллегу», — поделился Добрынин.

Певица Лолита Милявская, конечно же, заглянула на праздник своего близкого товарища, в чьем списке она чуть ли ни самый желанный гость. Она призналась, что самые теплые пожелания передала лично из уст в уста Алексею. По ее словам, они в куре всех болевых точек друг друга, и остаются на одной волне несмотря на время.

«У нас такой рок-н-ролльный сходняк сегодня, и это о чем мечтает каждый артист — день рождения не за столом, а когда происходит настоящий рок-н-ролл, и когда у тебя очень классная публика. У Лехи нет неумной публики», — прокомментировала Лолита.

В репертуаре Лолиты есть три пронзительные песни авторства юбиляра. Работу «Раневская» с тяжелым и глубоким текстом в день премьеры в 2017 году зал встретил стоя. После исполнения артистка долго рыдала за кулисами, и такую сильную композицию мог породить лишь тандем двух тонко понимающих друг друга людей. А потом были — «Приходи на меня посмотреть» и «Марлен». Последняя, к слову, история личной драмы певицы.

Лолита пожелала любимому другу, взлетов и падений, чтобы после каждого спуска на пути был подъем. По ее словам, по другому и быть не может, а жизнь — это лучший писатель.

Музыкант Илья Гуров пожелал Алексею продолжить трогать за душу людей своими работами и записывать новые пластинки. Гость вечера признался, что многие артисты нуждаются в Алексее как в примере, а обычные слушатели — как в творце и создателе.

«Вообще, я считаю, что таких людей как Алексей, нет ни на нашей сцене, ни в нашей жизни, ни, тем более, в шоу-бизнесе. Алексей это уникальный человек, он искренний, он настоящий, поэтому его творчество, оно пропитано насквозь любовью», — сообщил он.

Гуров признался, что они вместе с Романовым работают над перспективными проектами, некоторые из них уже увидели свет. Например, они создали песню «Здравствуй, счастье» для Ирины Ортман, которая превратилась в настоящий манифест для тысяч слушателей.

Сама исполнительница призналась, что безумно любит все песни Алексея Романоф. По ее словам, он уникальный мелодист, который очень чутко понимает женскую душу.

«С Лешей на самом деле, очень легко работать. Я тот человек, который не каждому открывается, а запись песни, студийная работа — это особое таинство. С Лешей все на одном дыхании, даже когда записываем просто пробы, репетируем — это и есть наш контрольный дубль. Так было с песней „Киев-Москва“, так было со „Здравствуй, счастье“. То есть я пою, пробую, говорю: „Потом я приеду, перепоем“. Он мне присылает на следующий день вариант сведенный… Он говорит, ну все круто, нам все нравится. Я предполагаю, что это будет черновая работа, а это в итоге оказывается то, что мы слышим потом на пластинке», — раскрыла Ортман тайну их работы.

Исполнительница также призналась, что автор обладает магическим талантом убеждения. Он никогда не навязывает свои песни, но тактично предлагает подумать: «Поживи с этим». Он всегда слышит исполнителя, и поэтому ему хочется верить, подчеркивает Ирина.

Певица Зара заявила, что Романоф и вовсе остро чувствует всех людей. По ее словам, он никогда не пишет песни ради продажи кому-то, он, наоборот, создает композиции под артиста. Зара считает, что Алексей крайне проницательный человек, ему порой достаточно просто взглянуть в глаза, чтобы поймать настроение собеседника и создать то, что отразит его в полной мере.

«Быть твои другом — большая честь, и ты подарил стольким артистам знаковые песни, которые любят тысячи и тысячи слушателей», — напомнила Зара.

Алексей Романоф написал для Зары целый альбом, однако, подчеркивает артистка, ценить его можно не только за музыкальную гениальность. По ее словам, он просто хороший человек, который всегда возьмет трубку и выслушает. Зара называет его Другом с большой буквы, который никогда не отвернется от чужого горя.

Исполнительница в заключение пожелала автору крепкого здоровья и вдохновения, интересных музыкальных творений, счастья его семье и дочкам. Зара добавила: его дети — не только прекрасные девочки, но и его работы, а пишет он не только песни для звезд отечественного шоу-бизнеса, но и музыку к спектаклям.

Ранее Алексей Романоф в студии 5-tv.ru рассказал о создании группы «Винтаж», работе с Лолитой и качественной музыке.