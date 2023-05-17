«Возможны нюансы»: сохранятся ли отношения РФ и Турции при победе Кылычдароглу

Кандидат от оппозиции в первом туре выборов отстал от действующего президента страны Реджепа Эрдогана на 5% и имеет шансы на победу во втором туре.

В случае прихода к власти в Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу отношения между Анкарой и Москвой будут складываться «по-другому», однако это не означает конфронтации. Такое мнение в интервью VERELQ высказал турецкий политолог Керим Хас. Перевод статьи публикует EADaily.

«Что касается отношений с Россией, то здесь возможны нюансы. Отношения между Россией и Турцией достаточно персонифицированы. С Кылычдароглу будет чуть по-другому, но эти нюансы Москва и Анкара могут преодолеть. Он тоже, как и Эрдоган, не станет предпринимать какие-то резкие шаги против России — ввод санкций, закрытие воздушного пространства. Это просто будет контрпродуктивным шагом для турецкого бизнеса. Тем более сейчас, когда турецкая экономика находится в кризисном состоянии», — сказал Хас.

По мнению политолога, Кылычдароглу попытается балансировать между Западом и Россией. При этом какие-то изменения в отношениях возможны, но ключевые направления сохранятся, уверен Хас.

Кроме того, политолог считает, что Кылычдароглу в случае своего избрания президентом сосредоточится в первую очередь на решении внутренних проблем Турции: притоке беженцев, экономическом кризисе, удручающем, по мнению эксперта, состоянии прав человека и демократических свобод в стране.

«В ближайшие годы Турция сместит приоритеты и уделит больше внимания внутренним трансформациям. Это, конечно, не отменяет важность внешней политики. Конечно, Кылычдароглу называют прозападным политиком, но это не значит, что он является антироссийским», — заключил Хас.

Граждане Турции впервые в истории не выбрали президента страны в первом туре голосования. Ни один из кандидатов не преодолел необходимый для победы порог в 50%, а лидера голосования — действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана от ближайшего конкурента — представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу отделили всего 5%. Теперь Турцию ждет второй тур выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению эксперта по Турции Ивана Стародубцева, Вашингтон не будет терпеть во главе республики Реджепа Тайипа Эрдогана и сделает все для смены власти в стране.