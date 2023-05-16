Для чего Западу нужно руководство в Турции, которое было бы настроено против России?

Соединенным Штатам нужна смена власти в Турции. Такое мнение озвучил эксперт по Турции, обозреватель, блогер Иван Стародубцев, пишет издание ИА SM-News.

По мнению эксперта, коллективный Запад во главе с Америкой не будет терпеть во главе республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он объяснил, что политика турецкого лидера идет врозь с интересами Вашингтона.

«Запад не будет терпеть Эрдогана еще до 2028 года. Он им сейчас не нужен. Им необходим ориентированный на Запад Кемаль Кылычдароглу», — объясняет обозреватель.

Стародубцев считает, что это сложная аморфная оппозиционная структура, которая ориентирована на западный мир. Она нужна для того, чтобы публично утопить или передать российские ЗРК С-400 Украине, а также пересмотреть конвенцию Монтре в части пропуска американских военных кораблей в Черное море.

Он убежден, что события на мировой арене развиваются слишком быстро, поэтому Запад не будет ждать прихода к власти более ориентированного на них лидера.

Еще пять лет ожидания в условиях нынешнего развития ситуации, в том числа по части СВО, совершенно невозможны для США. Власти Запада хотят видеть Турцию враждебно настроенной. Их не устраивает то, что Эрдоган сидит на нескольких стульях.

«Позиция миротворца им вообще не нужна. Западу нужно руководство в Турции, которое было бы настроено против России», — заключает Стародубцев.

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