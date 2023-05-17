«Шапито Зеленского»: во Франции высмеяли поездку главы Украины по Европе

Новость о визите украинской делегации представили, как анонс циркового представления.

В Европе начали откровенно смеяться над украинским президентом Владимиром Зеленским. Так, в эфире французской радиостанции RTL France его поездку в Евросоюз, в ходе которой он посетил Берлин, Лондон, Рим и Париж, назвали «Турне шапито Зеленского».

По словам ведущей эфира, в Елисейском дворце побывал украинский президент со своим шапито. Саму новость представили, как анонс циркового представления, в котором президент США Джо Байден «эквилибрирует на своих ходунках», а лидер Франции Эммануэль Макрона дает «кастрюльные концерты». Также в «труппу» вошла «назойливая» президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На эфир возмущенно отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности», — написал он в Twitter со ссылкой на видеозапись радиоэфира.

Также Омельченко потребовал извинений перед президентом и народом Украины, которые, по словам посла, страдают и борются не только за свою свободу, но и за «свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни» европейцев.

Недовольны остались и французские пользователи сети, на что получили довольно резкий ответ от коллег ведущих.

«Во Франции мы имеем право смеяться над всем, Лоран Жерра имеет право быть нищим, его друзья имеют право показывать грустное юмористическое зрелище над тем, что не смешно», — написала в соцсетях французская журналистка Марион Ван Рентергем.

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