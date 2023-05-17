«Шапито Зеленского»: во Франции высмеяли поездку главы Украины по Европе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Посол Украины во Франции потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с цирком

«Шапито Зеленского»: во Франции высмеяли поездку главы Украины по Европе

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

Читайте нас в: Дзен Новости

Новость о визите украинской делегации представили, как анонс циркового представления.

В Европе начали откровенно смеяться над украинским президентом Владимиром Зеленским. Так, в эфире французской радиостанции RTL France его поездку в Евросоюз, в ходе которой он посетил Берлин, Лондон, Рим и Париж, назвали «Турне шапито Зеленского».

По словам ведущей эфира, в Елисейском дворце побывал украинский президент со своим шапито. Саму новость представили, как анонс циркового представления, в котором президент США Джо Байден «эквилибрирует на своих ходунках», а лидер Франции Эммануэль Макрона дает «кастрюльные концерты». Также в «труппу» вошла «назойливая» президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На эфир возмущенно отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности», — написал он в Twitter со ссылкой на видеозапись радиоэфира.

Также Омельченко потребовал извинений перед президентом и народом Украины, которые, по словам посла, страдают и борются не только за свою свободу, но и за «свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни» европейцев.

Недовольны остались и французские пользователи сети, на что получили довольно резкий ответ от коллег ведущих.

«Во Франции мы имеем право смеяться над всем, Лоран Жерра имеет право быть нищим, его друзья имеют право показывать грустное юмористическое зрелище над тем, что не смешно», — написала в соцсетях французская журналистка Марион Ван Рентергем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
79.98
0.88 87.16
1.07
Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок...

Последние новости

16:54
«Саша, ты так наехал!» — Пушной поссорился с боксером Рагозиной
16:50
Бессилие перед стихией: почему «Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии
16:40
Многоходовочка: зачем Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров
16:36
«На должном уровне»: Путин объяснил сокращение добычи Россией энергоресурсов
16:27
Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на РФ «фальшивым лидером»
16:27
Захару Прилепину будут делать еще одну операцию

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок в июне 2023
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023