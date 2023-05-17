Владимир Зеленский оскорбил папу римского неудачным подарком

Во время визита в Ватикан президент Украины вручил понтифику несколько экземпляров околорелигиозного арта.

Президент Украины Владимир Зеленским оскорбил папу римского Франциска, подарив ему икону Богоматери с младенцем Христа на руках. Казалось бы, что тут такого? Но ребенок был представлен темным пятном-силуэтом. По мнению исторического журналиста, писателя и бывшего сенатор Раньеро Ла Валле, христиане могут счесть икону, мягко говоря, чересчур экстравагантной.

«Это должно было символизировать „потерю“ украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан „потеря“ младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», — цитирует его издание Il Fatto Quotidiano.

Автор отметил, что при встрече папа римский и Зеленский обменялись крайне непохожими презентами. Понтифик вручил украинскому лидеру бронзовую оливковую ветвь, символизирую мир, а также некоторые свои документы, посвященные единению человеческих душ.

Украинская сторона не обошлась одним подарком. Вторым, не менее странным презентом, стал образ Богородицы на кроваво-красной пуленепробиваемой пластине с полосами цветов украинского флага.

Вероятно, сообщается в статье, Ватикан остался разочарованным после визита Зеленского. Никакие усилия не помогли служителям церкви убедит украинского лидера в необходимости мирных переговоров. Сам Зеленский заявил позднее, что Киеву не нужны посредники. Также украинская сторона отмечала, что с Ватиканом готова сотрудничать, ориентируясь только на свой собственный «мирный план», и то по отдельным пунктам.

Зеленский тем временем продолжает европейское турне. В каждой стране, куда он прибывает с рабочим визитом, напоминает партнерам, что ждет от них новую военную помощь. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему британцы освистали посетившего Лондон Зеленского.