«Саша, ты так наехал!» — Пушной поссорился с боксером Рагозиной

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 23

Ведущий Пушной поссорился с боксершей Рагозиной из-за участников шоу «Удивительные люди»

«Саша, ты так наехал!» — Пушной поссорился с боксером Рагозиной

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Звучит страшно, но в эфире телевизионного шоу может произойти и не такое.

Телеведущий Александр Пушной серьезно повздорил с боксершей Натальей Рагозиной. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на шоу «Удивительные люди», где члены жюри явно что-то не поделили.

Музыкант, который впервые судит шоу, с самого начала выпуска подчеркнул, что будет очень строгим. Это неудивительно — экс-ведущего популярнейшей научной программы «Галилео» вряд ли чем-то удивишь.

Александр Пушной и Наталья Рагозина в жюри шоу «Удивительные люди»Александр Пушной и Наталья Рагозина в жюри шоу «Удивительные люди». Фото: Пиар-служба передачи «Удивительные люди»

Вскоре произошло, именно так, как Пушной и обещал. Члена жюри не впечатлил номер одной из участниц.

«Это некая работающая профессионально схема, но это не удивительно, извините!» — заявил он.

Но остальные члены жюри возразили ведущему, а особенно недовольной оказалась боксер Рагозина. На этой почве звезды не поняли друг друга и начали эмоционально спорить.

«А меня удивило, я первый раз это вижу, но, Саша, ты так наехал. Я за женскую солидарность! Это сможет сделать не каждый, я удивилась, вы — молодец!» — сказала непобежденная чемпионка мира по боксу.

Но даже самого строгого критика смогли заставить проявить эмоции. Несколько участников исполнили настолько удивительные номера, связанные с риском для жизни, что это по-настоящему восхитило Александра Пушного.

В новом сезоне испытания шоу «Удивительные люди» стали еще сложнее. Так, 40 участников программы борются за главный приз в пять миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Пушного до сих пор отпрашивается у отца, чтобы пойти выпить.

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