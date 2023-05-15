«Формально не должен»: старший сын Пушного до сих пор спрашивает разрешения выпить алкоголь

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 43

Телеведущий Александр Пушной рассказал, что его старший сын до сих пор спрашивает разрешения выпить алкоголь

«Формально не должен»: старший сын Пушного до сих пор спрашивает разрешения выпить алкоголь

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Ребенок телеведущего учится в университете на факультете гостиничного управления.

Шоумен, музыкант и телеведущий Александр Пушной признался, что его старший сын Дмитрий до сих пор не пьет алкоголь без разрешения. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Старший сын всегда нас держит в курсе, чем занимается. Даже иногда он спрашивает: „Можно я куплю себе джин и вместе с тоником выпью?“ Мы говорим: „Ты взрослый человек, конечно, можно“. Приятно, что он спрашивает, хотя в принципе формально не должен», — рассказал артист.

Дмитрий уже студент. Он учится в университете на факультете гостиничного управления, проходит стажировку и работает официантом. Также у сына шоумена есть интересное и познавательное хобби: молодой человек увлекается историей.

Всего у Пушного и его жены Татьяны трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не подать дурной пример детям и донести им информацию о вреде алкоголя.

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