Мишустин заявил о росте номинальных зарплат россиян на 13%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Глава кабмина представил данные роста заработной платы по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Мишустин заявил о росте номинальных зарплат россиян на 13%

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Премьер-министр РФ Михаил Мишутин сообщил, что номинальные зарплаты россиян, в среднем, выросли на 13% за прошедший год. В реальном выражении показатель составил 3%, уточнил он.

«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%», — рассказал глава кабмина.

Так он ответил на запрос президента России Владимира Путина. Глава государства во время совещания с правительством спросил, какой рост показали зарплаты россиян по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Прежде Путин спрогнозировал, что в текущем году заработная плата в России может увеличиться до 5%. По его словам, рост, в среднем, наблюдается по стране уже сейчас. Президент также заметил, что реальные располагаемые доходы граждан до конца года увеличатся на 2-3%.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России с 1 января 2024 года вырастет МРОТ. После индексации его рост составит 18%.

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