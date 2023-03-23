В России с 1 января 2024 года вырастет МРОТ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Мишустин: в России проиндексируют МРОТ на 18% с 2024 года

В России с 1 января 2024 года вырастет МРОТ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Премьер-министр страны представил в Госдуме отчет правительства по итогам работы прошлого года.

Показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России проиндексируют, заявил в ходе выступлении в Госдуме премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что одна из важных задач на текущий год — повысить благосостояние россиян в том числе путем последовательного увеличения минимальной оплаты труда темпами выше инфляции.

«По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%», — заявил Мишустин.

Он также добавил, что правительство намерено сохранить настоящие меры поддержки всех уязвимых категорий граждан. Так, уже с 1 апреля 2023 года увеличатся социальные пенсии.

Также в ходе выступления премьер страны говорил о развитии авиации, успешном противостоянии западным санкциям, промышленности и торговли. Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России социальные пенсии повысят с 1 апреля 2023 года.

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