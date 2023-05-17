Не смогут платить: Байден назвал катастрофой превышение потолка госдолга США
Байден: лидеры Конгресса назвали последствия дефолта в США катастрофическими
Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie
Американский лидер заверил, что попытается договориться о повышении потолка государственного долга.
Американский президент Джо Байден назвал катастрофой возможный дефолт из-за превышения госдолга США. По его словам, страна гипотетически не сможет даже оплатить свои счета. Своими переживаниями Байден поделился во время выступления с речью «о предотвращении первого в истории государственного дефолта». Запись опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.
Байден поспешил успокоить население. По его словам, он ведет переговоры с республиканцами, чтобы те допустили повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера сейчас необходима для предотвращения дефолта. Четкого решения о дальнейших мерах пока принято не было, но диалог будет продолжаться, подчеркнул он.
Президент США также заметил, что в Конгрессе прекрасно понимают риски ситуации. Лидеры американского ведомства оценивают последствия как катастрофические.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байден срочно вернулся в США на фоне возможного дефолта.
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