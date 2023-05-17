«Предавший раз, предаст и дважды»: россияне высказались об иноагентах
Социологическое исследование KP.RU раскрыло мнение россиян об иноагентах
Фото: www.globallookpress.com / Galina Barbieri
Очень мало людей считают, что достаточно оборвать контакт с Западом, чтобы с человека сняли статус иностранного агента.
Иноагенты все активнее просят, чтобы с них сняли этот статус. В России уже многие «непорядочные» звезды подали в суд по этому поводу. Но многие россияне выразили свой протест и заявили, что нельзя снимать с таких людей статус иностранного агента.
Журналисты газета KP.RU провели социологический опрос и опубликовали результаты исследования.
Участников спросили: «При каком условии можно снимать статус иноагента?»
Большинство считает, что иностранный агент должен оставаться иностранным агентом. 67% опрошенных считает, что статус нельзя снимать ни при каких обстоятельствах.
«Предавший раз, предаст и дважды», — сказал один из участников опроса.
10% считают, если иноагент выплатит крупный штраф, который пойдет на поддержку СВО, то его можно простить. Если человек публично и искренне извинится, то с него можно снять статус иноагента. Так считают 7% человек.
Также 7% опрошенных выступают за судебную историю. Человек должен доказать, что не является иноагентом. Делать он это должен только в зале суда.
4% участников опроса полагают, что если человек начнет активно помогать России, то его можно простить. 3% уверенны в том, что достаточно просто оборвать контакты с Западом. И тогда статус иноагента можно снять.
И 2% выбрали другой вариант.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по результатам социологического опроса все меньше американцев готовы помогать Украине.
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