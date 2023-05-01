Социологический опрос: все меньше американцев готовы помогать Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 103

В США провели социологический опрос и выяснили, что все меньше американцев готовы поддерживать Украину

Социологический опрос: все меньше американцев готовы помогать Украине

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Тема:
Спецоперация

В США активно падает уровень поддержки Киева. Исследовательская компания Ipsos выяснила настрой граждан Соединенных Штатов.

Поддержка Украины в Соединенных штатах стремительно падает. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на данные американского Института Брукингса.

Университет Мэриленда и социологическая компания Ipsos провели опрос на тему того, как жители США относятся к конфликту между Россией и Украиной.

Результаты опроса

Всего 37% американцев уверены в том, что Киев побеждает в ходе специальной военной операции. В предоставленных результатах исследования отметили, что в октябре 2022 на 11% больше опрошенных были уверены в успехе Украины.

По сравнению с прошлым годом стало меньше американцев, которые готовы нести денежные потери ради помощи Киеву. 51% опрошенных согласны получать издержки на энергоносители. Количество американцев готовых к инфляции из-за помощи Украине составило 46%. И всего 27% жителей США готовы к потерям со стороны американской армии. Эти показатели в среднем упали на 10%.

Большая часть опрошенных готова поддерживать Киев максимум два года. Такой выбор сделали 46% американцев. Помогать Украине сколько будет нужно готовы 38% жителей США.

По статистике в последнем вопросе был замечен политический раскол. 62% республиканцев готовы поддерживать Киев максимум два года, а 51% демократов хотят помогать Украине столько, сколько потребуется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейтинг нынешнего президента США Джо Байдена достиг минимального уровня.

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