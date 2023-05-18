В США объяснили необходимость Украины в составе НАТО

Для безопасности Европы необходимо держать Киев «под крылом».

Вопрос о вступлении Украины в НАТО обсуждается далеко не первый день. Эта тема стала предметом для многочисленных дискуссий и споров, в которых западные политики не могут прийти к общему мнению. В интервью изданию Economist экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что это стоит сделать. Он объяснил это тем, что Украина становится страной с улучшенным оружием и в то же время с неопытным руководством в стратегическом плане.

По мнению Киссинджера, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Но в случае завершения спецоперации не в пользу РФ — довольных сторон не будет нигде. А Украина в это время вполне может претендовать на звание самой вооруженной страны в Европе. Именно эти факторы и говорят о необходимости держать Киев рядом.

«Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — добавил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом альянса на саммите в Вильнюсе.