В США объяснили необходимость Украины в составе НАТО

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 49

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украину нужно принять в НАТО ради безопасности Европы

В США объяснили необходимость Украины в составе НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen

Читайте нас в: Дзен Новости

Для безопасности Европы необходимо держать Киев «под крылом».

Вопрос о вступлении Украины в НАТО обсуждается далеко не первый день. Эта тема стала предметом для многочисленных дискуссий и споров, в которых западные политики не могут прийти к общему мнению. В интервью изданию Economist экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что это стоит сделать. Он объяснил это тем, что Украина становится страной с улучшенным оружием и в то же время с неопытным руководством в стратегическом плане.

По мнению Киссинджера, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Но в случае завершения спецоперации не в пользу РФ — довольных сторон не будет нигде. А Украина в это время вполне может претендовать на звание самой вооруженной страны в Европе. Именно эти факторы и говорят о необходимости держать Киев рядом.

«Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — добавил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом альянса на саммите в Вильнюсе.

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
80.76
0.78 87.57
0.41
Любое сложное дело начинается с малого: китайский совет дня на четверг, 1...

Последние новости

9:56
Венгрия уличила Украину в посягательстве на суверенитет своей страны
9:47
Густой смог накрыл Тюмень из-за природных пожаров
9:44
Аксенов сообщил о сходе нескольких вагонов с рельсов в Крыму
9:35
Дети из российских поселков Шпицбергена участвуют в праздновании Дня Конституции Норвегии
9:28
В Крыму приостановлено движение поездов после схода состава с рельсов
9:24
Лариса Гузеева ответила на слухи об увольнении с телевидения: «Прочитала такую сплетню»

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
Задержан предполагаемый виновник природного пожара в Свердловской области
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023