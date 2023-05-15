Страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом альянса на саммите в Вильнюсе

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Этот вопрос участники военно-политического блока пока отложили, но обещали Киеву назвать приблизительные сроки вступления.

Страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом альянса на саммите в Вильнюсе

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Украину, похоже, снова не примут в НАТО. Страны Североатлантического альянса решили не приглашать Киев стать членом организации на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом пишет The Washington Post пост со ссылкой на источники.

Несмотря на просьбы Зеленского, большинство участников НАТО захотели отложить этот вопрос. Однако страны альянса пообещали назвать приблизительные сроки вступления в военный блок.

Ситуация породила разногласия внутри НАТО. Несмотря на то, что США уже более 15-ти лет обещают Украине членство в альянсе, другие страны блока осознают риски такого решения.

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