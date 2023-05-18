Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР

Прага потребует от Москвы перечислить средства за аренду в ближайшее время.

Россия ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков посольства РФ за предыдущие три года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«Конечно, конечно!» — сказала Захарова, отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать на новое требование Праги.

До этого чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага потребует от Москвы перечислить средства за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании дипмиссии РФ.

Еще в 1970-х годах страны заключили соглашение о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости на территории Чехии.

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