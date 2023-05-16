Варшава должна помнить: чем Россия может ответить на изъятие объектов в Польше

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Посол Андреев предупредил о возможном разрыве дипотношений между Россией и Польшей

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

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Посол предупредил Польшу о возможности зеркальных мер.

Если Варшава продолжит изымать российскую дипломатическую недвижимость, она может столкнуться с зеркальными мерами. Посол России в Польше Сергей Андреев в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о возможном разрыве отношений между странами.

Дипломат подчеркнул, что в Москве тоже есть польские объекты недвижимости. Варшава должна помнить об этом, претендуя, помимо уже изъятой силовыми методами школы, на другие объекты, находящиеся в дипсобственности посольства России.

Помимо этого, Андреев предположил, что Варшава продолжит поставки вооружений и военной техники Киеву, пока для этого будет хватать ее возможностей. Цель в отношении России, которую постоянно декларирует польское руководство, — нанести нашей стране поражение поддержке коллективного Запада, заявил посол.

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