«Глобальный конфликт»: Лукашенко предупредил об угрозах действий НАТО

Лидер Белоруссии считает, что сегодня все негативные тенденции начали свое претворение в жизнь.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что НАТО рискует развязать глобальный конфликт. Из-за действий Альянса угроза нависла над всем миром. Своим мнением белорусский президент поделился во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По словам Лукашенко, Североатлантический блок продолжает расширяться, а это не может не настораживать. Политик напомнил, что Альянс недавно принял в свой состав Финляндию, также известно, что Швеция претендует на место 32-й страны — участницы организации.

«Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что происходящее сегодня подтверждает опасения 2022 года. Он уточнил, что речь идет о наращивании присутствия и наступательного потенциала военного Альянса у западных границ ОДКБ. Многие страны сегодня, добавил президент Белоруссии, стали полигоном для создания западного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, почему войска Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности.