«Глобальный конфликт»: Лукашенко предупредил об угрозах действий НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30

Лукашенко: действия НАТО могут обернуться глобальным конфликтом

«Глобальный конфликт»: Лукашенко предупредил об угрозах действий НАТО

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Лидер Белоруссии считает, что сегодня все негативные тенденции начали свое претворение в жизнь.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что НАТО рискует развязать глобальный конфликт. Из-за действий Альянса угроза нависла над всем миром. Своим мнением белорусский президент поделился во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По словам Лукашенко, Североатлантический блок продолжает расширяться, а это не может не настораживать. Политик напомнил, что Альянс недавно принял в свой состав Финляндию, также известно, что Швеция претендует на место 32-й страны — участницы организации.

«Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что происходящее сегодня подтверждает опасения 2022 года. Он уточнил, что речь идет о наращивании присутствия и наступательного потенциала военного Альянса у западных границ ОДКБ. Многие страны сегодня, добавил президент Белоруссии, стали полигоном для создания западного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, почему войска Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности.

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