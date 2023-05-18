Не только энцефалит: какие еще болезни переносят клещи

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Аделина Ким
Аделина Ким 28

Иммунолог Крючков: клещи переносят более 30 опасных заболеваний

Не только энцефалит: какие еще болезни переносят клещи

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Необходимо сразу же проверять неповрежденного клеща необходимо проверять на клещевой энцефалит и на болезнь Лайма.

Всего клещи способны переносить более 30 различных заболеваний, среди них — сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы и многие другие опасные недуги. Об этом изданию URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист отмечает, что наиболее серьезные болезни из перечня — боррелиоз и клещевой энцефалит. Из опасных недугов врач также выделяет возвратный тиф и различные виды риккетсиозы. Существуют и бактериальные инфекции, которые переносят эти насекомые.

«Неповрежденного клеща, как минимум, нужно проверять на клещевой энцефалит и на болезнь Лайма сразу же. Частные лаборатории уже это делают, не только Роспотребнадзоровские. Не все и не везде, но делают», — объясняет Крючков.

Реже всего клещи распространяют чуму. Она появляется только в определенных регионах и по тяжести переносимости ее не сравнить с болезнью Лайма и энцефалитом. Для передачи недуга необходим основной его источник — грызун.

«Клещи при этом являются совсем не основными переносчиками. Я бы даже сказал, что они вторичные и третичные, то есть это крайне редко. Основные переносчики чумы — это, конечно, блохи. Есть и другие пути передачи. С точки зрения распространенности географической, то это очень-очень редкая инфекция», — резюмировал иммунолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему клещи смертельно опасны весной.

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