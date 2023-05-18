Экс-звезда «Дома-2» прокомментировал драку со своим участием в центре Москвы

Бывший участник телестройки представил свое видение ситуации. Как все было на самом деле?

Экс-участник «Дома-2» Даниил Быковский прокомментировал драку, за которую его задержали в ресторане в центре Москвы.

«Со мной все хорошо. Никакого уголовного дела не заведено, я позвонил в отдел и во всем разобрался», — написал он в личном блоге.

Накануне появилась информация, что Быковского задержали за избиение посетителя, которого впоследствии увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадавший написал заявление в полицию и, помимо прочего, обвинил знаменитость в грабеже. 5-tv.ru стало известно, что на звезду «Дома-2» составили протокол за мелкое хулиганство, что очень удивило публику на фоне тяжести действий Быковского. Однако в личном блоге звезда телестройки представил собственную версию событий.

«Произошло небольшое недопонимание. Девушки мне крикнули, что я националист. Я подошел к ним узнать, с чего вдруг они это взяли. Мне стали угрожать, показали пропуск, <...> я выкинул его, а девушки на меня накинулись», — рассказал он.

После, по словам Быковского, к потасовке присоединился какой-то пьяный парень, которого он просто оттолкнул и ушел. Уже на пути к такси его остановили полицейские.

«Я при понятых выкладывал все вещи, ничего мною украдено не было», — уточнил бывший участник проекта.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший в заявлении указал другую информацию. По его версии, драка произошла на улице возле ресторана. В самом заведении он даже не был, так как его туда не пустили из-за алкогольного опьянения. Быковского же, как следует из показаний, задержали на месте и привлекли к административной ответственности.

Кто из мужчин прав, а кто виноват, теперь будет разбираться следствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит экс-звезде «Дома-2» за драку в Москве.

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