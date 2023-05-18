Сразу «приземлить» нельзя: что грозит экс-звезде «Дома-2» за драку в Москве

За стычку в ресторане он отделался лишь протоколом о мелком хулиганстве.

Экс-участник «Дома-2» Даниил Быковский отделался лишь протоколом за мелкое хулиганство после избиения человека в центре Москвы. О том, почему так произошло, 5-tv.ru рассказал эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.

«Разграничение хулиганства только в медицинской квалификации. То есть, человек обращается в медицинское учреждение и говорит: „Мне нанесли побои“. Дальше врач должен установить, какие именно и какой тяжести побои, подлежит ли он госпитализации, не подлежит», — объяснил специалист.

Далее информация передается следователю, и на основании медицинского заключения тот решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Затем делу присуждается определенная квалификация: тяжкие телесные, легкие, средние, особо тяжкие и так далее.

«Сразу его „приземлить“ нельзя. Можно только до 15 суток закрыть. За это время как раз будет готова медицинская экспертиза, и уже следователь более точно даст оценку произошедшему», — подчеркнул Кирюхин.

Пострадавшего в результате драки увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Известно, что Быковский также похитил у потерпевшего личные вещи.

За грабеж с нанесением телесных повреждений, совершенный группой лиц, можно получить до десяти лет лишения свободы. Но все зависит от того, что покажет медицинская экспертиза.

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