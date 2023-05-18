В Кремле пообещали ответить на недружественные действия Финляндии

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Дмитрий Песков заявил, что Москва в своей реакции не забудет про принцип взаимности.

В Кремле пообещали ответить на недружественные действия Финляндии

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

Читайте нас в: Дзен Новости

Москва непременно ответит на «недружественную» ноту Финляндии. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

Финляндия адресовала российской стороне ноту после заморозки счетов финских диппредставительств в РФ. Также финские власти приняли решение ввести комиссию в размере пять тысяч евро на любые переводы по счетам российский ведомств.

Песков заметил, что не только Финляндия создает недружественную атмосферу. Это целостный подход целого ряда стран Запада, уточнил он.

«Недружественные действия мы не можем оставлять без ответа. На ноту отреагируем повторением того, что принцип взаимности будет превалировать в наших отношениях», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

В МИД Финляндии днем ранее, 17 мая, заявили, что банковские счета представительств на территории РФ были заблокированы. Официальный Хельсинки обеспокоился данным фактом и предупредил о начале расследования. Глава МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подтвердила введение ограничений и назвала их «зеркальным ответом».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозах действий НАТО.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
80.76
0.78 87.57
0.41
Любое сложное дело начинается с малого: китайский совет дня на четверг, 1...

Последние новости

12:54
Мир детства и творчества: выставка анимации «Жить дружно!» открылась в Москве
12:51
В Кремле пообещали ответить на недружественные действия Финляндии
12:50
«Просто не ешьте»: европейцам дали совет на фоне резкого роста цен на еду
12:46
«Ничего страшного»: в МГУ сумели локализовать распространение кори
12:42
Никакого «контрнаступа»: Лукашенко развеял серьезные планы ВСУ
12:38
«Конструктивный и продолжительный»: Песков о разговоре Путина с главой ЮАР Рафамосой

Сейчас читают

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023