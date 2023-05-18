Кылычдароглу собирается выслать из Турции всех беженцев: «Отправлю всех назад»

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев в случае победы на выборах

Кылычдароглу собирается выслать из Турции всех беженцев: «Отправлю всех назад»

Фото: Reuters / CAGLA GURDOGAN

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Соперник Эрдогана заявил о масштабных переменах в случае прихода к власти.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу пообещал выслать из страны всех беженцев в случае победы на выборах. Их, к слову, насчитывается около десяти миллионов человек.

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», — заявил кандидат в президенты на пресс-конференции в Анкаре.

Он подчеркнул, что не намерен устраивать в стране дискриминацию, а все решение будут приниматься разумно вместе с вице-президентами

Глава МИД Турции Сулейман Сойлу также отметил, что от наплыва беженцев в стране могут произойти самые различные последствия. В первую очередь власти опасаются возможного терроризма.

Первый тур голосования состоялся в Турции 14 мая. По его результатам Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88% голосов. Второй тур назначен на 28 мая.

Кылычдароглу накануне назвал Эрдогана «фальшивым мировым лидером», которому не намерен оставлять страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сохранятся ли отношения РФ и Турции при победе Кылычдароглу.

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