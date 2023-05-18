Лавров: миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне
Точные даты и содержание контакта обсуждаются на экспертном уровне.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что, по предварительным данным, миссия африканских стран по вопросу Украины посетит Россию в период с середины июня до начала июля текущего года. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал по итогам переговоров с коллегой из Уганды.
По словам Лаврова, президент ЮАР Сирила Рамафозы стал инициатором телефонного звонка главе РФ Владимиру Путину. Во время беседы он предложил российскому лидеру эту идею. Путин, в сою очередь, добавил Лавров, подтвердил готовность российской стороны к диалогу со своими партнерами, ведь особенно важно, что дружественные страны заинтересованы в обеспечении глобальной безопасности.
«Сейчас речь идет о середине июня — начале июля… Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям», — прокомментировал Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что точные даты предстоящей встречи, а также ее содержание находится на этапе обсуждений. Все решения принимают эксперты. Максимально важно организовать мероприятие на общеприемлемой основе.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали приезд дружественных стран на саммит G7.
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